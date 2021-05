Der Abschiedsgottesdienst liegt bereits einige Jahre zurück. In seiner 23-jährigen Amtszeit in Brühl, davon die vergangenen acht Jahre auch in Ketsch, hat der katholische Seelsorger Walter Sauer den Leitgedanken der Kirche, den Menschen Hoffnung zu machen, mit Leben erfüllt.

Die Predigten konzipierte er stets so, dass jeder Zuhörer die eigene Situation damit verbinden konnte. Seinen

...