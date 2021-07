Kreativ will man in die Zukunft gehen – so lautete das Credo bei der jüngsten Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderates. Mit dem meditativen Impuls „Gottes Schöpfung auf sich wirken lassen“ gestaltete Pastoralreferent Fabian Frank den Einstieg in die Sitzung.

Das Thema eines Gemeindeteams bei der geplanten Veränderung der Kirchenstrukturen in der Diözese hatte weiterhin hohe Priorität

...