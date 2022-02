Ehrungsmatinee in Brühl in anderer Form: Göck lobt Engagement

Brühl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete die engagierten Menschen am Tag des Ehrenamtes als „strahlendes Vorbild, einen Leuchtturm in einer Zeit, in der uns die Corona-Pandemie auf existenzielle Weise mit der Frage nach der Verantwortung des Individuums für das Gemeinwohl konfrontiert“. Bürgermeister Dr. Ralf Göck hebt ebenfalls regelmäßig das hohe Lied auf die ehrenamtlich Tätigen in der Hufeisengemeinde an.

Stellvertretend für die vielen Aktivposten auch in den anderen Vereinen und Organisationen übergab er bei einem Treffen im Rathaus den beiden Mitgliedern der Chorgemeinschaft Christina Seefeldt und Rainer Schliemann die Brühler Ehrenamtspässe. Die kleine Würdigungsfeier im Sitzungssaal des Rathauses fand statt, weil die festliche Ehrungsmatinee am Sonntag Corona-bedingt ausfällt.

Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Gerd Scherer versprach, auch den übrigen engagierten und langjährigen Mitgliedern, die auf der Ehrungsliste des Vereins stehen – ihr Einverständnis und die Einhaltung der Hygieneregeln vorausgesetzt – die entsprechenden Urkunden und Ehrenabzeichen in ihrem häuslichen Umfeld zu überreichen.

Göck würdigte das besondere ehrenamtliche Engagement von Christina Seefeldt als Vizedirigentin und von Rainer Schliemann für seine ebenfalls ehrenamtliche Tätigkeit als Lektor bei der Gestaltung der Informationsbroschüre rund um die Chorgemeinschaft.

Neben der ausgeführten Tätigkeit würden oft auch Fortbildungskurse von den Ehrenamtlichen besucht, um sich das entsprechende Wissen anzueignen oder aufzufrischen. Dieser Zeiteinsatz werde oftmals nicht gesehen und gewürdigt. Auch für diesen Einsatz dankte der Bürgermeister im Namen der Gemeinde Brühl.

Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass bald wieder Proben unter akzeptablen Bedingungen möglich werden, und ist zuversichtlich, dass durch gemeinsame Anstrengungen das Kulturgut des Chorgesangs bald wieder zum alltäglichen Leben dazugehöre. „Wir warten mit Ungeduld auf eine baldige dahingehende Corona-Vorgabe“, fasste der Vorsitzende Gerd Scherer zusammen.