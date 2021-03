Brühl. Leere Druckerpatronen, Tonerkartuschen und ausgediente Handys gehören nicht in den Restmüll, denn alle enthalten wertvolle Rohstoffe und können umweltfreundlich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden, Ressourcen sparen und so dem Klima- und Umweltschutz positiv dienlich sein, heißt es in einer Mitteilung des Grüner-Gockel-Teams der evangelischen Kirchengemeinde.

Brühler haben nun die Möglichkeit, sich auch als Privatperson an einer Aktion zu beteiligen. Die genannten Gegenstände können in einer Sammelbox im evangelischen Kindergarten Heiligenhag in der Kirchenstraße abgegeben werden.

Es können sich aber auch Firmen, Geschäfte, Arztpraxen und andere Vereinigungen gerne an der Sammelaktion mit der „grünen Umweltbox des Sammeldrachens“ beteiligen. Die Abgabe ist während der Kindergartenöffnungszeiten wochentags von 7 bis 17 Uhr möglich.

Bei reger Beteiligung und gutem Sammelergebnis werden die Kindergartenkinder außerdem in Form von Sammelpunkten belohnt, die je nach Anzahl in tolle Prämien umgesetzt werden können. zg

Info: Weitere Infos beim Kindergarten, telefon 06202/7 38 44.