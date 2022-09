Ein echter Kaventsmann

Brühl. Christoph Kolumbus brachte die „Xictomatl“, wie Maya und Azteken sie nannten, um 1500 aus Mittelamerika nach Europa. Erst im 19. Jahrhundert erhielt sie ihren heute gebräuchlichen Namen Tomate. Für Luise und Willi Heldmann aus Brühl ist die Geschichte ihrer Tomaten nicht ganz so lang, dafür können sie in dieser Saison mit einem ganz besonderen Kaventsmann aufwarten. In ihrem Garten brachte es eine Tomate immerhin auf stattliche 800 Gramm.

„Wir haben vor rund 20 Jahren einige Tomaten aus Italien mitgebracht, die haben uns so geschmeckt, dass wir die Samen aus den Früchten aufgehoben und im nächsten Jahr unsere Pflanzen für den Garten daraus gezogen haben – so ging das dann ein ums andere Jahr“, berichtet Luise Heldmann im Gespräch mit unserer Zeitung. In diesem Jahr wuchs in ihrem Beet ein Gigant in der Größe eines Kinderkopfes heran, in dem wohl ein Ochsenherz schlagen dürfte. Diese Sorte zählt zu den Fleischtomaten und ihre Früchte erreichen unter guten Voraussetzungen manchmal ein Gewicht von bis über 1000 Gramm.

Und die Tomate des Ehepaars Heldmann zeigt, dass bei ihr alle Rahmenbedingungen richtig gesetzt wurden. „Mein Mann hat den Samen im Frühjahr vorgezogen“, verrät Luise Heldmann, „dann wurde nur etwas mit Kompost und Mist gedüngt – mehr nicht.“ Doch dann ergänzt sie noch schnell: „Und natürlich haben wir viel gewässert – gerade in diesem trockenen Sommer war das ganz wichtig.“

Derart gepflegt wachsen nicht nur die Giganten in ihrem Garten beim Haus, sondern auch jede Menge anderer Tomatensorten. Von kleinen Kirschtomaten bis eben zu den Ochsenherzen.

Was macht man nun mit solch einem großen Prachtexemplar? „Einmal Tomatensalat und einmal haben wir sie zum Vesper einfach so mit Brot gegessen“, sagt Heldmann. Gereicht hat es für zwei Abendessen des Ehepaares zusammen mit ihrer Tochter. ras