Oftersheim/Brühl. Eine achtköpfige Männergruppe aus der Kurpfalz fuhr in den Fasnachtsferien 2020 in die Dolomiten nach Wolkenstein in Südtirol und genoss den Schnee und die Sonne. Als es einem von ihnen nicht so gut ging, ließ er sich von seinem Kumpel nach Hause bringen, der Rest der Gruppe fuhr einen Tag später heim. Wenige Tage zuvor war dort in Wolkenstein eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, im südlicher gelegenen Städtchen Bergamo grassierte es bereits stark in der Bevölkerung.

Nun kam es in die Kurpfalz – und das hätte es auch ohne die Skifahrer aus Oftersheim, Brühl und Mannheim geschafft, so viel ist sicher. „Coronavirus: Skigruppe aus Brühl in Quarantäne“ titelte damals die Schwetzinger Zeitung auf der Titelseite. Jetzt, ein Jahr später, beherrschen noch immer Corona-Schlagzeilen unsere Nachrichten. Wir wollen in der Samstagsausgabe den Beginn der Pandemie in unserer Region nochmals aufgreifen.

