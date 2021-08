Ein ökumenisches Zeichen der Solidarität

Brühl. „Worauf bauen wir?“, war das Thema des Weltgebetstages der Frauen im Sommer. Nachdem der eigentliche Termin dieser in 150 Ländern rund um den Globus wegen der Pandemie vielerorts nur eingeschränkt begangen werden konnte, holte die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof den im März von Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu mit Gebeten, Liedern und Texten zusammengestellten Gottesdienst nun auf ihre Weise nach, denn es sei wichtig, den Frauen aus Vanuatu eine Stimme zu geben – egal zu welcher Zeit.

Spendenkonten der Schwetzinger Zeitung



Die Zerstörungen in den Flutgebieten in Deutschland sind schrecklich: In einer Initiative der Schwetzinger Zeitung sicherten alle Oberbürgermeister und Bürgermeister aus unserem Verbreitungsgebiet ihre Unterstützung zu. Auch wir möchten den Menschen in den betroffenen Gebieten helfen. Die Stadt Schwetzingen hat Spendenkonten eingerichtet und übernimmt die Abwicklung. Spendenbescheinigungen sind möglich. Spenden Sie mit dem Stichwort: Fluthilfe 2021 Sparkasse Heidelberg: DE08 6725 0020 0025 0104 42

VR Bank Kur- und Rheinpfalz: DE78 5479 0000 0005 0650 03

Auch Online-Überweisungen sind unter diesem Link möglich Jeder Euro wird bei den Menschen in Sinzig ankommen. Bürgermeister Andreas Geron hat zugesagt, dass seine Mitarbeiter bei der Auswahl der Hilfsbedürftigen helfen.

Und so plante das örtliche ökumenische Vorbereitungsteam des Weltgebetstages in Rohrhof den im Frühling ausgefallenen Gottesdienst kurzerhand im Juli als Open-Air-Veranstaltung nach. Zahlreiche Teilnehmer nahmen in der Arena des Steffi-Graf-Parks Platz, um zusammen mit der katholischen Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür den Gottesdienst zu feiern. Bei ihrer Begrüßung erwähnte die Sprecherin der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof, Elsbeth Franz, die Aktualität des Mottos „Worauf bauen wir?“ und brachte es in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe, die Deutschland in den vergangenen Tagen erlebt habe. „Die Problematik des Gastgeberlandes Vanuatu mit all den Überschwemmungen und Zerstörungen sehen wir nun im eigenen Land. Durch den rasant zunehmenden Klimawandel werden solche verheerenden Unwetter unseren Alltag in Zukunft bestimmen.“ Dem Liedruf „Hilf hören und handeln oh Gott“ kamen die Frauen schon im März nach, indem sie bei der stillen Gebetswache eine Spende zugunsten der Frauen auf Vanuatu an das Weltgebetstagskomitee überwiesen haben.

Und auch bei diesem Gottesdienst blieb die Bitte nach einer Spende für die Flutopfer in den deutschen Überschwemmungsgebieten nicht ungehört. Durch den anschließenden Marmeladenverkauf und mit einer zusätzlichen Spende der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof kann die Gemeinschaft 500 Euro für die Fluthilfe überweisen. „An alle, die zu diesem großen Zeichen der Solidarität beigetragen haben, geht ein herzlicher Dank“, so Franz.