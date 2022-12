Ein Polterer aus dem Pott

Brühl. Wolfgang Trepper ist der Volldampfpolterer aus dem Pott, einer der sich wundervoll aufregen kann – über die Politiker, die Menschen im Allgemeinen und, das allerdings deutlich indirekter, auch über sich selbst.

Wenn dieser Kabarettist loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen – von denen derzeit wahrlich mehr als genug auch abseits des grünen Rasens geboten werden – und natürlich Schlagertexte.

Wolfgang Trepper kommt einmal mehr im Juni in die Festhalle. © gvb

Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht gesehen haben muss. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und Themen mangelt es da wahrlich nicht. Am Samstag, 17. Juni, wird er einmal mehr ab 20 Uhr in der Festhalle zu Gast sein – live und in Farbe. zg/ras

Info: Karten gibt es für 25 bis 28 Euro an der Rahauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.