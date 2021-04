Brühl. Mal Regen, mal Schneeschauer, dann wieder Sonnenschein: Der April zeigt sich dieser Tage von der Seite, die man ihm nachsagt – er macht einfach, was er will. Umso mehr freuen sich Zwei- und Vierbeiner, wenn sich die Sonne durchsetzt und die Temperaturen an Frühling erinnern. Dieses Foto etwa hat Leserin Irene Körner bei einem Spaziergang am Anglersee in Rohrhof gemacht, Hündin „Mila“ genießt hier die milde Luft. Bild: Körner

