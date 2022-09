Ein Stück Orient erleben

Brühl. „Im Herbst werden die Tage kürzer und die Temperaturen sinken – da heißt es, erst gar keine trübe Stimmung aufkommen zu lassen und mit Tanzen die Produktion der Glückshormone anzukurbeln sowie den Stress abzubauen“,wird in einer Einladung des Tanzsportclubs betont. So könne man beim TSC Körper und Geist in Schwung bringen mit dem Workshop Orientalischer Tanz, bei dem die TSC-Trainer die Teilnehmer in 1001 Nacht entführen und ihnen die faszinierenden Bewegungen dieses Tanzes näherbringen wollen. Der Beginn ist am Donnerstag, 22. September, dann geht es wöchentlich zehnmal zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, in Brühl weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Informationen und Anmeldung sind beim Tanzsportclub, Telefon 0163/7 88 83 30 oder per E-Mail an kontakt@tsc-kurpfalz.de möglich. zg