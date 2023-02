Ein unbekanntes ökologisches Juwel

Brühl. Für die meisten Menschen, die diese Ödnis sehen, ist es nur ein Schuttacker ohne jede Bedeutung. Biologen erkennen in dem Bereich zwischen Kreisstraße 4134 und dem Areal des Tennisclubs am südlichen Ufer des Rheinauer Sees ein bedeutsames Biotop: eine Binnendüne. Es ist ein sehr sensibler Lebensraum für speziell angepasste Tiere und Pflanzen – ein Lebensraum der bedroht ist. Und deshalb findet sich dieses Grundstück an diesem Montag, 27. Februar, auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Der Lebensraum Sanddüne stellt hohe Anforderungen an Flora und Fauna. Sie müssen mit extremer Trockenheit, Temperaturschwankungen von bis zu 50 Grad Celsius, Nährstoffarmut und Sandüberwehung durch Wind zurecht kommen. Die Tier- und Pflanzenwelt der Binnendünen ist mit keinem anderen Lebensraum vergleichbar. Es sind vor allem die Insekten, die das Interesse auf sich ziehen. Beispielsweise die Ameisenlöwen. Sie bauen Trichter in den Sand, sitzen an dessen Boden und bewerfen vorbeikommende Ameisen mit Sandkörnern, so dass diese abrutschen und dann verspeist werden können.

Die Pflanzen der Binnendünen müssen mit wenig Wasser und Nährstoffen auskommen. Pflanzen wie die Sandstrohblume schützen sich durch eine filzige Behaarung vor zu viel Sonneneinstrahlung und Verdunstung. Sanddünen und ihre Tier- und Pflanzengemeinschaften werden durch äußere Einflüsse stark bedroht. Sie reagieren empfindlich auf Trittbelastung durch Fußgänger, die querfeldein unterwegs sind und Nährstoffeintrag durch Hundekot oder aus der Luft. Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie sich zerstörerisch in einem sensiblen Lebensraum verhalten – nicht wenige sprechen von einem Drecksloch.

Zaun soll Betreten verhindern

Als die Tennisanlage errichtet worden ist, verpflichtete sich die Gemeinde als Ausgleich für den Eingriff in die Natur dort die Sandrasenflächen wieder zu stärken. Daher wurden nach Errichtung der Tennisanlage die auf dem Gelände vorhandenen Gehölzbestände gerodet. Da es sich dabei hauptsächlich um Pappeln und Robinien handelte, die nach einer Fällung aus den im Boden verbleibenden Wurzeln zahlreiche Wurzelschößlinge bilden, ist eine regelmäßige Pflege der Fläche notwendig. Für das Freimachen und Freihalten der Fläche wurden seit 2001 rund 48 000 Euro ausgegeben.

In Folge der Corona-Pandemie hat sich die Hundeproblematik auf den Sandrasenflächen am Rheinauer See anscheinend noch verstärkt. Die Zunahme der Hunde auf den Flächen hat nicht nur zu mehr Nährstoffeinträgen geführt, mittlerweile sind die Bestände der Silberscharte und der Sandstrohblume auch durch das Graben und Scharren der Hund auf den Sandflächen gefährdet. Aktuell wurde bei einer Begehung zusammen mit dem zuständigen Referat Naturschutz des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) festgestellt, dass in einem Bestand an Jungpflanzen der Silberscharte bereits mehrere Jungpflanzen durch scharrende Hunde ausgegraben wurden.

Aus diesem Grund wird das RP auf dem landeseigenen Grundstück eine 1,25 Meter hohen Holzbarriere mit einem Drahtzaun errichten, die nicht von Hunden passiert werden kann.

Mit dieser „Einrichtung zur Besucherlenkung“ kann man das Gelände zwar noch passieren werden, man gelangt allerdings nicht mehr auf den Großteil der Fläche mit den schützenswerten Pflanzen. Die Maßnahme ist aber nur dann sinnvoll, wenn auch die Gemeinde ihre Teile des Areals auf diese Weise schützt. Für die rund 320 Meter lange Barriere wird mit Kosten von 10 000 Euro gerechnet. Ob diese Schutzmaßnahme Wirklichkeit wird, entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung, die an diesem Montag, 27. Februar, um 18.30 Uhr beginnt.

Schaffung von Wohnraum

Außerdem geht es um die Schaffung von Wohnraum. Durch den demografischen Wandel und die Flüchtlingswelle wurde auch für die Gemeinde das zu einem primären Ziel. Um Ressourcen zu schonen, besteht die Möglichkeit bisher anders genutzten Flächen und Räumen umzunutzen. Und so geht es nun um die Umwandlung Gemeinschaftsraum in der Wohnanlage Alter Bäumelweg in Wohnraum.

Schließlich wird noch über eine Auftragsvergabe für die Herstellung der Landschaftsbauarbeiten Stadion und öffentlichen Parkplätzen im Sportpark-Süd entschieden.