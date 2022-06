Ein uraltes Getreide

Hallo Kinder! Derzeit präsentieren sich die Felder rund um Brühl wieder in sattem Grün. Vielfach wird dort Getreide angebaut. Dieses besondere Gras ist für die Menschen interessant wegen der Körner, das sind die Samen. Die Getreidekörner kann man nämlich essen. Die Menschen haben schon in der Steinzeit damit begonnen, aus Getreide ihr Essen zu machen. Die Getreidekörner werden nach der Ernte von den Halmen und ihren Schutzhüllen befreit und dann gemahlen. Aus dem Mehl kann man zum Beispiel Brot backen, aber anderes herstellen: Nudeln, Frühstücksflocken oder auch Speiseöl. In Brühl wurde einst vor allem Roggen vermahlen, das ist eine spezielle Getreideart. Er ist ideal für die Region wegen seiner langen Wurzeln, die bis zu einem Meter tief in den Erdboden reichen. Dadurch gedeiht der Roggen auch auf sandigen Böden und überlebt Trockenzeiten. Zudem erträgt er von allen Getreidearten die kältesten Winter, nämlich bis minus 25 Grad Celsius. Ihr Menschen nutzt den Roggen im Orient seit fast 9000 Jahren – er ist also uralt. In Europa etwa seit etwa 4000 Jahren, also seit der Jungsteinzeit. Heute findet der Roggen bei euch Menschen zumeist als Brotgetreide Verwendung. Er ist reich an Ballaststoffen und gilt daher als wertvoll für unsere Ernährung. Dennoch wird er in Deutschland von den Bauern in den vergangenen Jahren immer seltener angebaut worden. Ich finde das komisch, denn selbst mir schmeckt ein Roggenbrötchen oder ein dunkles Brot aus diesem Getreide richtig gut.

