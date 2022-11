Einbrecher in Brühl erbeuten Bargeld und Süßigkeiten - Polizei sucht Zeugen

Brühl. In ein Gebäude in der Karl-Theodor-Straße in Brühl ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 28. Oktober, 11 Uhr und Mittwoch, 2. November, 20 Uhr, über eine Terrassentür Zugang zum Hausinneren und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entwendet wurden nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro Bargeld, ein schwarzer Tresor mit mehreren Fahrzeugpapieren sowie Bücher und Süßigkeiten.

Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621/833970, zu melden.