Einbruch in Brühler Einfamilienhaus - wertvoller Schmuck gestohlen

Brühl. Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Brühl eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Einbruch zwischen 15.15 und 20.45 Uhr in der Walldorfer Straße zugetragen. Der Täter drang gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchte und durchwühlte mehrere Räume. Unter anderem entwendete er Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Anschließend flüchtete der Täter - wohin, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621-833970 melden.