Einbruch in Trendfabrik

Brühl. Eingebrochen wurde am Montag gegen 4 Uhr in die Räume der dortigen Trendfabrik, berichtet die Polizei. Drei unbekannte, männliche Täter drangen demnach gewaltsam in das Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße ein und erbeuteten in den Verkaufsräumen diverses Diebesgut.

Die Höhe des Diebstahlschadens sei derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, erklärt eine Sprecherin der Polizei, der Sachschaden beträgt ihr zufolge allerdings schon rund 1000 Euro. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter mit Fahrrädern in Richtung Mannheimer Straße.

Zu den mutmaßlichen Tätern liegen allerdings entsprechende Beschreibungen vor. Einer war mit einer dunklen Hose, einem weißen Oberteil und einer weißen Mütze bekleidet. Die anderen beide trugen nach Polizeierkenntnissen dunkle Kapuzenpullover. zg/ras

Info: Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich beim Revier in Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden.