Eine menschliche Körperform im Baumstamm

Brühl. Die Ausstellung „körpersprache – sprachkörper“ mit Arbeiten von Stephan Müller wird an diesem Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Meixner eröffnet.

Seine Skulpturen sind zurzeit schwerpunktmäßig aus Holz. Ihn reizt beispielsweise die Gestalt eines bestimmten Baumstamms, weil er darin eine menschliche Form erkennt. Müllers Vorstellung von ihm lässt ihn die ersten Schnitte mit der Motorsäge setzen. So beginnt ein spannungsgeladener Prozess, in welchem ihn vor allem das Verhältnis reizt zwischen dem Material des Baums, seinem Volumen, seinen Flächen und Linien und seiner Idee. In diesem Prozess gibt der Baum den Ton an. In der Malerei ist sein Ausgangsmaterial die leere Leinwand in unterschiedlich großen Formaten. Aber auch hier sucht er der menschlichen Gestalt Ausdruck zu verleihen. Seine Werkzeuge sind dabei Pinsel, Farbrollen und dergleichen. Seine Ausdrucksmittel sind Wasser, Acrylfarben, Bitumen, Kohle und anderes mehr. Räumlichkeit und Volumen entstehen durch die Interaktion von Fläche und Linie.

Sinnliche Erfahrungen

Wie in der Skulptur geht es auch in der Malerei um die Auseinandersetzung zwischen Material, Werkzeug, Ausdrucksmitteln und der künstlerischen Idee. Die menschliche Gestalt liegt im Zentrum seiner Konzepte. Der Mensch ist Teil und Gestalter seines Lebensraums. Jegliche Erfahrung wird über unseren Körper sinnlich erfahren. Um diese Zusammenhänge kreist seine Kunst. Thematisch ergeben sich dann je nach Situation verschiedene Fragestellungen.

Stephan Müller wurde 1971 in Rodalben geboren. Von 1992 bis 1996 studierte Müller Kunstpädagogik an der Universität Koblenz-Landau. 1996 erhielt er ein Heinrich-von-Zügel-Stipendium der Stadt Wörth am Rhein. 1999 schloss Müller sein zweites Staatsexamen ab. Anschließend studierte er bis 2000 an der Akademie für Bildende Kunst der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Von 2000 bis 2007 unterrichtete er an der Universität Koblenz-Landau als Aktzeichenlehrer. 2018 wird er erster Preisträger in der Sparte Skulpturen beim Kunstpreis Alzey-Worms. Müller lebt in Rodalben, wo sich auch seine Galerie befindet.

Bei der Vernissage an diesem Freitag wird nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck der Künstler selbst in sein Werk einführen. Die musikalische Umrahmung werden Schüler der „Klangfabrik“ gestalten.

Der Eintritt zur Ausstellung „körpersprache – sprachkörper“ von Stephan Müller ist frei, aber es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl bei der Vernissage. Der Zugang zur Villa Meixner ist nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Am Eingang zur Villa Meixner muss ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. zg/ras

Info: Die Ausstellung ist bis Sonntag, 21. November, samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

