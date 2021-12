Eine neue Frau im Pfarrhaus

Brühl. Die junge Seelsorgerin Melanie Börnig tritt für die letzten sieben Monate ihres Probedienstes im ausklingenden Jahr in die Fußstapfen der allseits beliebten Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und wird im Spätjahr einstimmig für die Stelle als Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde gewählt. Es sei natürlich eine Herausforderung, unter Pandemiebedingungen in einem Arbeitsfeld anzufangen, in dem man so viel mit Menschen zu tun habe, stellt die neue Seelsorgerin fest, doch im November wird sie offiziell von Schuldekanin Christine Wolf in ihr neues Amt als Pfarrerin für Brühl eingeführt. / ras

