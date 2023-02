Eine starke Nachbarschaft

Brühl. „Eine gute Nachbarschaft hat eine besondere Bedeutung für ein positives Lebensgefühl in einer Gemeinde – sie ist Ausdruck eines intakten und solidarischen Gemeinwesens“, betont der SPD-Ortsverein. Gute Nachbarschaft zeichne sich durch Menschen aus, die bereit seien, sich für das Gemeinwesen durch Engagement aktiv einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen, um einen starken Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu fördern und diese zukunftsfähig zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund wurde den der örtlichen SPD die Veranstaltung „Starke Nachbarschaft“ ins Leben gerufen, die am Freitag, 10. März, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum stattfinden soll.

Neben drei Podiumsvorträgen zu Themen des generationsübergreifenden Zusammenlebens in Brühl, lädt der SPD-Ortsverein jeweils ein bis zwei Vertreter von Vereinen, Netzwerken und Initiativen aus der Gemeinde ein, Werbung für sich zu machen und sich zu vernetzen.

Bei der Veranstaltung können die Bürger mit diesen Gruppen an deren Ständen miteinander ins Gespräch kommen. Ziel soll es sein, die Vereine den Bewohner bekannter zu machen, Engagement und Austausch zu fördern und gegebenenfalls neue Mitglieder anzuwerben. Für eine Anmeldung und nähere Informationen bitten die Organisatoren die Vereine, sich bis Mittwoch, 6. März, per E-Mail an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de anzumelden. zg/ras