Eine Welt aus Kürbissen

Brühl. „Nimm dir Zeit und verschwende sie mit tollen Momenten“ – dieser Satz war wie geschaffen für die Fahrt der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung. Diesmal fand sie unter dem Motto „Dschungel“ statt. Während der Fahrt im Bus bekamen die Teilnehmerinnen von Elsbeth Franz Informationen. So erfuhren sie, dass die ausgestellten Kürbisse alle aus dem direkten Umfeld von Ludwigsburg kommen. Ein Künstlerteam um Pit Ruge produziere die schönen Kürbisskulpturen.

Gleich am Eingang zur Ausstellung wurden die Damen vom Duft der gebrannten Kürbiskerne überwältigt und die eine oder andere Tüte wurde gekauft. Aber auch die preisgekrönten Riesenkürbisse „Atlantic Giant“ sorgten für Staunen. „Wenn ich die mit meinen Exemplaren im Garten vergleiche, fehlt denen noch einiges an Wachstum“, so die Bemerkung einer Teilnehmerin.

Viele der Damen hatten als Abrundung des Nachmittags in Ludwigsburg noch die Hundertwasserausstellung besucht. fr