Einsatzkräfte retten Katze von Hausdach

Brühl. Auch das gehört zu den vielen wichtigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr: Um 10.51 Uhr am Mittwochmorgen, 6. Oktober, wurden die Wehrleute alarmiert und in die Erzbergerstraße gerufen, denn dort benötigte der Rettungsdienst die Unterstützung beim Transport eines Patienten.

Zusätzlich zu den Kräften aus der Hufeisengemeinde wurde auch die Drehleiter aus Schwetzingen an die Einsatzstelle beordert. In einem gemeinsamen Einsatz gelang es, den Patienten sicher in den Rettungswagen zu bringen. Vor Ort waren die Feuerwehren Schwetzingen und Brühl sowie der Rettungsdienst aktiv.

Ein ebenfalls außergewöhnlicher Einsatz wartet am Nachmittag auf die Feuerwehrleute. Weil sie auf einem Dach festsaß, musste eine Katze gerettet werden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, war das Tier auf das Dach eines Hauses in der Karl-Theodor-Straße geklettert.

Die Einsatzkräfte stellten eine Leiter auf und brachten die Katze sicher auf den Boden zurück. Anschließend wurde sie in die Obhut eines Nachbarn übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr war dabei mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. cb

