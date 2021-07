Eintauchen in die Welt der Rhythmen

Brühl. Die Jugendmusikschule bietet ab September neue Kurse für Kinder von 18 Monaten bis vier Jahren in einer Eltern-Kind-Gruppe und der musikalischen Früherziehung an.

In der Eltern-Kind-Gruppe geht es um das Erleben der Musik durch vielfältige musikalische, stimmlich-sprachliche und tänzerische Impulse. Der Eltern-Kind-Kurs startet am Donnerstag, 16. September, um 15 Uhr.

Die musikalische Früherziehung findet ab Donnerstag, 16. September, um 15.50 Uhr in der Schillerschule statt. In der musikalischen Früherziehung kommen die Kinder vielfältig und abwechslungsreich mit Musik in Berührung. Ziel ist es, ihr musikalisches Potenzial zu stärken und ihnen Raum und Zeit zu geben, Musik zu entdecken und lieben zu lernen.

Weitere Informationen bei Birgit Drath, Telefon 0151/72 91 18 33. ras

