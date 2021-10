Elternabend zur Erstkommunion

Brühl. Eine wichtige Etappe auf dem Glaubensweg von Kindern ist das Fest der Erstkommunion, das traditionell in der dritten Klasse gefeiert wird. Die Erstkommunion gehört neben Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten der katholischen Kirche. An eben diesem Tag nehmen die Kinder zum ersten Mal am Abendmahl in der Kirche teil. Im Jahr 2022 sind die Feiern der Erstkommunionen an folgenden Terminen in Brühl geplant: Am Sonntag, 24. April. um 10 Uhr in der Schutzengelkirche und am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr in St. Michael, Rohrhof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle interessierten Eltern sind zu einem Elternabend eingeladen, bei dem über die Gestaltung und Verlauf der Erstkommunionvorbereitung informiert wird. Der Elternabend findet am Montag, 25. Oktober, um 20 Uhr als Videokonferenz statt. Die Kirchengemeinde bittet um eine Anmeldung bis 22. Oktober – per E-Mail an nathalie.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de. Bei Rückfragen steht das Pfarrbüro zur Verfügung, Telefon 06202/7 60 18 20. zg