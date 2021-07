Ende einer Mogelpackung

Manch ein Kunde wird darauf vertraut haben, dass der ,,AdBlue“-Schriftzug am Heck seines neuen Diesel-Autos nicht nur zur Zier dort angebracht war, sondern tatsächlich für eine hochmoderne Technik der Abgasreinigung stand. Ein Irrtum. Über etliche Jahre hinweg fuhren vermeintlich grüne Fahrzeuge, bei denen das Stickoxid ausgewaschen werden sollte, genauso dreckig herum wie die alten Vorgänger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine zur Verfügung stehende Technologie wurde nicht eingesetzt, sagte EU-Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager. Der Vorwurf könnte kaum drastischer ausfallen. Wie abgebrüht müssen die Verantwortlichen in den Konzernetagen sein, die ein solches Vorgehen hinnehmen und glauben, sie kämen bestenfalls mit einem blauen Auge davon? Der Vertrauensverlust ist immens. Gravierender dürfte sein, dass sich hier Vorzeige-Firmen von gesetzlichen Vorgaben verabschiedet und damit die Klimaschutzpolitik der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union außer Kraft gesetzt haben. Wie groß ist der Anteil, den solche Dreckschleudern an der Diskussion um Luftverunreinigung in Ballungsgebieten haben? Wie viele andere Maßnahmen von Städten und Gemeinden wären gar nicht nötig gewesen, wenn die Autobauer die Auflagen eingehalten hätten?

Es gibt Trost. Seit diesen Fahrzeug-Generationen wurden die Prüfungen verschärft. Längst wird nicht mehr nur auf dem Rollenstand in einer Garage gecheckt, ob die Abgasnormen der EU eingehalten werden, sondern auch auf der Straße. Gleichzeitig haben die üblen Praktiken eine Entwicklung beschleunigt, die nicht nur auf Begeisterung trifft: den Abschied vom Verbrennermotor.