„Enderlixe“ tretet an

Ketsch. Spiel und Spaß stehen im Vordergrund, wenn an diesem Samstag, 20. August, der Stammtisch Ketscher Vereine zum Enderle-Zehnkampf auf dem Gelände der TSG und der Spvgg 06 Ketsch einlädt.

Alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind von 9.45 bis 14 Uhr willkommen, daran teilzunehmen. „Die Anmeldung erfolgte über das Kinderferienprogramm der Gemeinde Ketsch, jedoch haben wir noch einige Plätze frei, denn bei dieser Veranstaltung könnten theoretisch fast 100 Kinder mitmachen“, so Petra Meyer vom Stammtisch der Vereine. An verschiedenen Stationen können die Kinder ihre Geschicklichkeit ausprobieren und richtig in Bewegung kommen.

Für einen kleinen Snack und Getränke ist gesorgt und jeder Enderle-Zehnkämpfer erhält am Ende der Veranstaltung eine Urkunde. Der Enderle-Zehnkampf wird von mehreren Ketscher Vereinen durchgeführt und findet seit 2020 regelmäßig statt. Wer trifft den Ball bei der Torwand oder der Tenniswand am besten? Wer beweist Sprungkraft und Treffsicherheit? Die Ferienkinder können zu echten „Enderlixen“ werden und Spaß ist garantiert. Wer also noch ganz spontan dabei sein möchte, ist eingeladen. Die Kinder sollten bequeme Sportkleidung tragen und idealerweise Turnschuhe.

Die Teilnahmegebühr von 3 Euro kann am Samstag noch vor Ort bei der Anmeldung und der Ausgabe der Laufkarten entrichtet werden. csc