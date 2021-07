Energieversorger MVV dreht einen Tag lang die Wärme ab

Brühl. Für eine langfristige Versorgungssicherheit ist eine nachhaltige Pflege und Wartung der Netze und Anlagen unerlässlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Energieversorgers MVV. Deshalb investiere die Netzgesellschaft des Mannheimer Unternehmens kontinuierlich in die Infrastruktur ihrer Netze. Dazu gehört auch, Anlagenteile des Versorgungsnetzes zu erneuern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Ketsch arbeitet das Unternehmen an einem Teilstück der Fernwärme-Transportleitung, die über Brühl nach Speyer führt. „Um die Leitung wieder in das Netz einbinden zu können, muss die Versorgung leider am Dienstag, 20. Juli, zwischen 6 und voraussichtlich 23 Uhr, unterbrochen werden – in dieser Zeit steht im südlichen Bereich der Gemeinde Brühl dann keine Fernwärme zur Verfügung, sobald die haus- beziehungsweise firmeneigenen Warmwasserspeicher leer sind“, informiert eine Unternehmenssprecherin. Für diese, wie es heißt, unverzichtbaren Arbeiten nutze die MVV bewusst die warme Jahreszeit zwischen den Heizperioden, da in diesen Monaten der Warmwasserverbrauch der Fernwärmekunden entsprechend geringer sei.

Das Unternehmen empfiehlt, größere Wasserentnahmen sowie Duschen und Baden außerhalb dieser Zeiten zu legen, und geht davon aus, dass die Versorgung gegen 23 Uhr wieder in Betrieb genommen werden könne. Anschließend dauere es rund eine Stunde, bis die Gebäude wieder wie gewohnt vollständig mit Wärme versorgt sind. Die MVV bittet um Verständnis für die Baumaßnahme und um Entschuldigung für die damit verbundenen Beeinträchtigungen. „Die betroffenen Anwohner wurden bereits von der MVV informiert“, heißt es abschließend. Sollten dennoch weitere Fragen aufkommen, ist das Unternehmen montags bis freitags von 6.30 bis 16 Uhr mit dem MVV-Netzservice, Telefon 0621/2 90 18 65, sowie rund um die Uhr per E-Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen. zg