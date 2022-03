Entwicklung des Wohnungsbaus im Blick

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt findet an diesem Montag, 14. März, um 18.30 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht zunächst das Thema des Wohnungsbaus im Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. Es werden Analyse und Perspektiven vorgestellt.

Die Hufeisengemeinde ist zusammen mit Heidelberg und Mannheim sowie den 15 weiteren Städten und Gemeinden der Region im Nachbarschaftsverband zusammengeschlossen. Dort wird die kommunale Flächennutzungsplanung über die Gemeindegrenzen hinaus gemeinsam koordiniert, weil es sehr viele Beziehungen untereinander gibt. Die Verbandsverwaltung, die von Martin Müller geleitet wird, hat die Entwicklungen im Wohnungsbau von 2005 bis 2021 umfassend analysiert und daraus eine Vorlage erarbeitet. Aufgrund der bestehenden Siedlungsdichte und der kontinuierlich hohen Wohnungsnachfrage geht es in dieser Vorlage vorrangig um die Frage, wie zukünftige Wohnungsbauentwicklungen ausgestaltet werden können, um einen Beitrag für eine flächensparende und nachhaltige Siedlungsentwicklung zu leisten.

Danach geht es mehrere private Bauvorhaben – zunächst um die Errichtung eines Geräteschuppens in der Brahmsstraße sowie um den An- und Umbau eines bestehenden Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Anschließend haben die Ratsmitglieder über den Neubau eines Dreifamilienwohnhauses und eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Kirchenstraße zu befinden.

Weitere Informationen sowie Fragen und Anregungen sowohl von Ratsmitgliederns als auch von Bürgern runden das Programm der Sitzung ab.

Um an einer Sitzung des Ausschusses als Besucher teilnehmen zu können, ist es verpflichtend‚ entweder vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet zu sein. Besucher müssen sich bis zum Sitzungstag, 12 Uhr, bei der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, angemeldet haben. ras