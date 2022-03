Brühl. Die Kulturabteilung der Gemeinde teilt mit, dass die Veranstaltung „Schönen Gruß – ich komm zu Fuß“ von und mit Ingo Oschmann abgesagt wird. Statt an diesem Donnerstag, 17. März, wird der Comedian erst im nächsten Jahr, am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Festhalle auftreten. Bereits erworbene Karten behalten laut Gemeindeverwaltung ihre Gültigkeit.

Im nächsten Jahr stellt der Komiker dann sein bereits neues Programm „Scherztherapie – Lachen, bis einer heult“ dem Brühler Publikum vor. ras

