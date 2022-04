Erdwärme und Lithium

Brühl/Region. Bereits zum zweiten Mal lädt der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, zu einer Exkursion zum Thema Geothermie ein. Am Montag, 25. April möchte Baumann der Geothermie in drei Etappen auf den Grund gehen. Der Reisebus fährt um 12.45 Uhr in Schwetzingen ab, in Hockenheim ist um 13.05 Uhr ein Zustieg möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt steht der Besuch des Geothermiekraftwerks in Insheim. Sozusagen als Beiprodukt der Erdwärmegewinnung kann in Geothermieanlagen auch Lithium für Autobatterien gewonnen werden. Darum geht es vor dem Besuch des Geothermiekraftwerks nach Karlsruhe-Durlach ins Labor. Dort wird die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser erforscht.

Schließlich wird die Gruppe an einer öffentlichen Abendveranstaltung in Herxheim teilnehmen, wo die Kraftwerksbetreiber Fragen rund um die Geothermie beantworten wollen. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos, eine Anmeldung bei Baumann, Telefon 06202/4 09 47 85 oder per E-Mail an andre.baumann@gruene.landtag-bw.de, ist aber notwendig. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2