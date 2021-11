Wenn der Blitzer in der Ketscher Straße im Blickfeld der Autofahrer auftaucht, treten sie sicherheitshalber erst einmal auf die Bremse und blicken auf den Tacho – doch die wenigsten Verkehrsteilnehmer werden tatsächlich geblitzt, denn Raser sind an dieser Stelle nach der Erfahrung des Landratsamtes eher in der absoluten Minderheit.

© strauch