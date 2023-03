Erinnerungen austauschen

Brühl. Die Mitgliederversammlung des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege ist am Mittwoch, 8. März, um 18 Uhr im TV-Clubhaus. Im Anschluss an die Versammlung findet an diesem Abend zudem ab 19 Uhr ein öffentlicher Vortrag statt. Rosie Gredel wird eine digitalisierte Auswahl von Videos aus dem Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes Peter vorstellen.

Das Material wurde mit großem zeitlichem und materiellem Aufwand in Unterstützung von Jürgen Frech aufgearbeitet und digitalisiert. Diese Sammlung deckt ein weites Spektrum des Brühler Vereinslebens und der Gemeinde selbst in den vergangenen 50 Jahren ab. Viele werden sich an diese Zeiten erinnern, wenn sie die Filme sehen.

Zu diesem sicherlich informativen Vortrag hofft der Verein, wie er in seiner Einladung betont, auf viele interessierte Gäste und erwartet einen intensiven Austausch von Erinnerungen. zg