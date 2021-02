Brühl. Neben den obligatorischen Bekanntgaben, Informationen durch den Bürgermeister, Anfragen und Anregungen steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Ratssitzung nur ein weiteres Thema auf der Tagesordnung. Darin beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Erlass der Gebühren in den örtlichen Betreuungseinrichtungen für Januar und Februar. Die Sitzung am Montag, 22. Februar, beginnt um 18.30 Uhr in der Halle der Jahnschule.

Wegen der Corona-Vorgaben sind nur 24 Plätze für die Öffentlichkeit vorgesehen. Interessierte müssen sich deshalb beim Team der Rathauspforte bis Montag, 22. Februar, 12 Uhr, angemeldet haben. ras