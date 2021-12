Es fühlt sich an wie Kanzlerin

Brühl. Wahlrecht ab 16 Jahren? Über diese Diskussion in der Bundespolitik können die Jungen und Mädchen des Sonnenscheinhorts nur verwundert den Kopf schütteln. Bei den Jungen und Mädchen dieser Betreuungseinrichtung ist es selbstverständlich, dass sie ihre Hortsprecher in freier, gleicher und geheimer Stimmabgabe wählen – das Alter von 16 Jahren liegt da für Wähler und Gewählte noch in weiter Ferne.

Eine Woche vor dem Urnengang haben die Kandidaten für dieses wichtige Amt im Hort ihre Wahlplakate gestaltet. Und diese Plakate wurde von den jungen Wählern auch durchaus erst hinterfragt, nachdem es in der Aula die Möglichkeit gab, sich alle Informationen genau anzuschauen.

Eine Woche später hat dann jede Gruppe in ihrem jeweiligen Zimmer die Stimme abgegeben. „Auf den Wahlzetteln waren ganz viele Bilder von den Kindern, die sich als Hortsprecher aufgestellt hatten“, berichten Marlene und Lisa, „wir haben den Zettel bekommen, dann durften wir dort zwei Kinder ankreuzen, aber die anderen Kinder durften es nicht sehen. Anschließend hat jeder den Zettel gefaltet und in die Wahlurne geworfen.“

Und die Bewerber waren sich einig: „Wir fanden es so cool, dass wir uns mit unseren Namen auf dem Papier gesehen haben.“ In allen Gruppen wurde die Woche bis zum Ergebnis sehr viel über die Wahl geredet und es lag eine Aufregung und Anspannung in der Luft. Am Tag der Verkündung kamen dann alle Gruppen in den Garten. Die Hortleiterin Tamara Obert, Erzieherin Cara Sontowski und Nils Brekeller erwarteten als Zählkomitee alle Kinder mit dem Wahlergebnis.

Zuerst wurde die Zweitklässlerin Lisa aufgerufen. Lisa erzählt begeistert: „Es war aufregend, dann war das so überraschend, als mein Name gesagt wurde. Es war so, als ob ich gerade vom Turm gesprungen wäre.“ Als Nächstes wurde die Viertklässlerin Marlene genannt. Sie sagte dazu: „Ich dachte nicht, dass ich noch ein zweites Mal gewählt worden wäre. Mein Herz hat gepocht, als wäre ich gerade Bundeskanzlerin geworden.“

Beide freuten sich, sie hätten es so toll gefunden, dass sie von 195 Kinder gewählt worden seien, „obwohl wir eigentlich so eine kleine Chance hatten“.

Die beiden neuen Sprecherinnen haben für dieses Hortjahr die Aufgabe übernommen, mit den Kindern und Erziehern den Hortalltag gemeinsam zu gestalten. Bereits jetzt fand die erste Kinderparlament-Sitzung statt. Alle Gruppensprecher waren dabei. Es wurden einige Themen besprochen, wie die Gestaltung einer „Kinder-Infowand“, eines Kummerkastens und einer „Wünsche-Kiste. „Wir brauchen die Kinder für tolle Ideen. Wir wollen, dass Kinder sagen können, was sie stört und was sie sich wünschen“, erklärt Hortleiterin Tamara Obert. Die Kinder müssten nicht immer zu den Erwachsenen gehen, sie könnte nun auch immer zu den neuen Hortsprecherinnen kommen. „Es ist uns wichtig, dass sich alle wohlfühlen im Hort“, heißt das Credo der gewählten Mädchen.