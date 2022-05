Es geht voran beim Brühler Umspannwerk

Brühl. Im Gewann Insel zwischen dem Brühler Friedhof und Leimbach versorgt das dort ansässige Umspannwerk seit über 50 Jahren die Bürger von Oftersheim, Plankstadt, Ketsch, Schwetzingen und Brühl mit Strom. Über Freileitungen aus den Werken in Altlußheim und Rheingau fließen ständig 110 000 Volt in das Gewirr aus Kabelsträngen, Isolatoren und Transformatoren. Dort angekommen schießt die Energie mit 20 000 Volt durch weitere Leitungen zu den einzelnen Trafohäuschen, weiter zu Verteilungskästen, bis sie schließlich in den Haushalten der fünf Kommunen ankommt.

Da jedoch die meisten Teile der bisherigen Anlage aus den 1970er Jahren stammen und nicht mehr den Anforderungen der Zukunft entsprechen, wird das Umspannwerk seit Winter 2020 komplett saniert.

Zu Beginn wurde das neue Betriebsgebäude errichtet, welches nach und nach die nötige Ausstattung erhielt. So wurde es mit der Mittelspannungsanlage, der Sekundär- und Weitverkehrstechnik sowie nötigen Eigenbedarfsanlagen ergänzt. Nach einer Bauzeit von etwas über einem Jahr und eingehenden Tests wurde das Gebäude samt Anlagen in diesem März in Betrieb genommen.

Zusätzlich stehen nach diversen Prüfungen auch schon die beiden neuen E-Kompensationsanlangen, die seit Ende März ebenfalls in Betrieb sind. Damit wurden die ersten Schritte des detaillierten Umbauplans in die Tat umgesetzt und die Arbeiten konzentrierten sich auf die neuen Transformatoren.

Stefanie Hellbach, zuständige Projektmanagerin bei der Netze BW, gibt einen Überblick zu den aktuellen Tätigkeiten: „Vor Ostern wurden drei Fundamente für die Leistungstrafos aufgestellt. Der neue Trafo wurde am Dienstag, 3. Mai, geliefert, anschließend zeitnah aufgebaut und angeschlossen. Nun laufen die Vorbereitungen für den Umbau der 110-kV-Anlage. Beispielsweise wird ein provisorisches Feld errichtet.“

Sanierung im Zeitplan

Der neue Transformator könne voraussichtlich bis Ende Juni in Betrieb genomen werden und der Umbau der 110-kV-Anlage würde anschließend starten, so Hellbach weiter. Zur Freude der Projektmanagerin gab es bisher keine zeitlichen Verzögerungen, sodass die Sanierung momentan im ausgearbeiteten Terminplan liegt.

Auch über die weiteren Baumaßnahmen und deren Ablauf gab Hellbach einen kurzen Ausblick: „Nach der Inbetriebnahme des neuen Trafos werden die Mittelspannungsableitungen von der Schaltanlage im alten Gebäude auf die im neuen Betriebsgebäude umgeschwenkt. Parallel dazu steht der Umbau der 110-kV-Anlage bevor. Im Zuge dessen wird einer der Bestandstrafos auf eines der neuen Fundamente umgezogen. Der zweite Trafo wird demontiert und anschließend entsorgt. Das dritte Fundament ist als Reserve gedacht, falls das Umspannwerk zukünftig noch weiter ausgebaut werden soll.“

Ergänzend dazu soll noch der Hochspannungsmast direkt neben dem Werk umgebaut werden. Sobald dies alles abgeschlossen ist, wird das alte Betriebsgebäude abgerissen, ein kleines Nebengebäude mit Toilettenräumen errichtet und die Außenanlage fertiggestellt.

Doch die Sanierung wird noch etwas andauern. „Wenn alles nach Plan läuft, wird der Umbau im Sommer 2024 komplett abgeschlossen sein“, schließt Hellbach ab.