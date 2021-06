Es gibt jeweils 150 Dosen von Moderna und Biontech

Brühl. „Fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger im Kreis ist bereits erstgeimpft und ein Viertel sogar schon zweitgeimpft“, hat Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck erfahren: „Die Impfkampagne hat also richtig Fahrt aufgenommen.“ Dennoch höre er immer wieder von Menschen in Brühl und Rohrhof, die keinen Impftermin erhalten. Daher habe er sich für weitere Kreis-Impftermine in den Gemeinden eingesetzt, nicht zuletzt, um damit auch die Hausärzte zu entlasten.

Die sechste „Impfsprechstunde“ in Brühl, durchgeführt vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, findet bereits am Freitag, 18. Juni (Erstimpfung), sowie am Freitag, 30. Juli (Zweitimpfung), statt. Es stehen jeweils 150 Impfdosen von Moderna oder Biontech zur Verfügung. Selbstverständlich werde auch in den Hausarztpraxen weiterhin geimpft.

Nur für Brühler Bürger

Weil eine begrenzte Anzahl Impfstoff zur Verfügung steht, sollen weniger mobile Menschen ab 60 die Gelegenheit haben, sich wohnungsnah impfen zu lassen. Weitere Impftermine für Jüngere sollen folgen.

Die Impfsprechstunden werden wieder im Zusammenwirken mit dem Pflegedienst Triebskorn gGmbH im „Betreuten Wohnen Rohrhof“ in der Ahornstraße stattfinden. Anmelden können sich nur Brühler, die bisher keinen Impftermin bei den Impfzentren und den Hausarztpraxen erhalten haben.

Angegeben werden müssen Name, Adresse und eine oder zwei Telefonnummern, über die die Person erreichbar ist. Es wird um Verständnis gebeten, dass persönliche Vorsprachen nicht möglich sind und dass bei hohem Andrang die Telefonleitung besetzt ist, es somit telefonisch mehrmals zu versuchen ist.

Auch Ausweis mitbringen

Der Pflegedienst Triebskorn wird bei der Durchführung der Aktion vom Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Brühl unterstützt, wenn eingeschränkt mobile Menschen zu den Impfterminen gebracht werden müssen. Umgehend nach der Festlegung der Reihenfolge der Impflinge wird zum Datum und zur Uhrzeit informiert. Die Unterstützung durch den Pflegedienst Triebskorn, der hier ehrenamtlich arbeitet, ist ebenso kostenfrei wie die Impfung, zu der Impfpass, elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument (beispielsweise Personalausweis) mitzubringen sind. zg

