Es gibt wieder einen FDP-Ortsverband in Brühl

Brühl. Es gibt wieder einen FDP-Ortsverband für Brühl und Rohrhof. Auf Einladung des FDP-Kreisvorstandes fand die Wiederbelebung der Liberalen bei einer Versammlung im Restaurant „Der Grieche“ statt. Der Kreisvorsitzende Alexander Kohl freute sich, dass die Partei Mitglieder gefunden habe, die im Ort Verantwortung übernehmen wollten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir können vom Kreisverband nur Unterstützung leisten, aber Politik machen vor Ort müsst ihr“, sagte Kohl, bevor es an die Wahl des Vorstandes ging. Als Versammlungsleiter fungierte Kreisschriftführer Dr. Michael Kunzmann (Sandhausen). Dr. Matthias Spanier (Wiesloch), Beisitzer für Internet, und Holger Höfs (Oftersheim), bei den Rhein-Neckar-Liberalen für Vorfeldorganisationen und Kooperation verantwortlich, leisteten Unterstützung bei der Wiedergründung.

2 Bilder © Volker Widdrat

Die beiden machten auch die Zählkommission für die Neuwahlen. Kohl dankte besonders Höfs, der viel Vorarbeit geleistet habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der neue Ortsvorstand war schnell bestimmt. Die Wahl erfolgte schriftlich. Zum Vorsitzenden gewählt wurde Marvin Bretschneider. Der 21-jährige gebürtige Mannheimer wohnt in Brühl und studiert Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik in Mannheim. Er besuchte das Hebel-Gymnasium und die Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen. Bretschneider ist der jüngste Vorsitzende in den Ortsverbänden beziehungsweise Ortsgruppen der FDP Rhein-Neckar. Seit einem Jahr ist er Mitglied bei den Freien Demokraten, seit ein paar Monaten auch bei den Jungen Liberalen.

Zu seinem Stellvertreter wurde Marco Krupp gewählt. Der 37-Jährige, seit fünf Jahren Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, ist in der Hufeisengemeinde deshalb kein Unbekannter. Dennis König, der in Abwesenheit zum Schatzmeister gewählt wurde, gehört ebenso zum Vorstand des neuen Ortsverbandes. Als Kassenprüfer fungieren zunächst noch Kreisschatzmeister Dietrich Herold (Edingen-Neckarhausen) und Schriftführer Kunzmann, die an dem Abend per Akklamation gewählt wurden.

„Wir möchten in Brühl wieder mehr Präsenz zeigen und den liberalen Geist einbringen, auch bei den kommenden Wahlen“, meinte Bretschneider, der sich vorstellen kann, künftig auch für den Gemeinderat zu kandidieren. Kohl zeigte sich während der Gründungsveranstaltung stolz, dass der 21-Jährige für die FDP die wichtigen Themen anpackt. Der Kreisverband unterstütze seine Ortsverbände dabei. Die Mithilfe von Holger Höfs, der auch Vorsitzender des Bezirksverbands Kurpfalz Liberaler Mittelstand (LIM) ist, hat der neue Vorstand schon mal auf seiner Seite. Bilder: widdrat