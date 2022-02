Es heißt wieder „good evening“ und „buenos tardes“

Brühl. Die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen bietet mit ihrer VHS- Sprachenschule ab dieser Woche mehrere Kurse in Brühl an.

Let’s talk – Grundstufe A2.2 für Teilnehmer mit Vorkenntnissen findet zwölfmal dienstags, ab dem 22. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Marion-Dönhoff-Realschule statt. Es ist ein lebendiger Unterricht, in dem vor allem auf die gesprochene Sprache Wert gelegt wird. Alltags-Englisch ist dabei wichtiger als Schulbuch-Englisch. Benutzt wird dabei freies Unterrichtsmaterial. Eine Anmeldung für den Kurs ist noch bis Dienstag, 22. Februar, möglich.

„English Conversation for Advanced Learners – Mittelstufe B2.2“, heißt es ebenfalls ab dem 22. Februar zwölfmal dienstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Marion-Dönhoff-Realschule.

Der Kurs richtet sich an Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen und lädt mit den Worten „join this class for lively discussions on a wide range of topics. The aim is always to increase your fluency and expand your vocabulary, with special emphasis on idiomatic expressions“ zum Vertiefen der englischen Sprachkenntnisse ein. Es wird ebenfalls freies Unterrichtsmaterial benutzt. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 22. Februar, möglich.

Eine andere Sprache bietet der Kurs „De cara a España – Mittelstufe B1.2“ für Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Auch dabei wird in der Kurssprache eingeladen – diesmal in Spanisch: „Para todos los amantes de la lengua española. Charlamos sobre temas de actualidad sin olvidar pequeños ejercicios de gramática.“ Genutzt wird das Lehrbuch „Con gusto B1, Lehr- und Arbeitsbuch ab L 6“ erschienen im Klett-Verlag und entsprechende Lektüre.

Der Kurs findet in der Marion-Dönhoff-Realschule zwölfmal dienstags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Start ist am Dienstag, 22. Februar. Bis zu diesem Tag ist auch eine Anmeldung möglich. zg/ras

Info: Anmeldungen sind direkt in der Volkshochschule unter Telefon 06202 /2 09 50 möglich.