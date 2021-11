Es leuchten Glückssterne

Brühl. Zum Candlelight-Shopping in Brühl und Rohrhof lädt der örtliche Gewerbeverein an diesem Donnerstag, 25. November, ein. Aufgrund der zurzeit steigenden Infektionszahlen und geltenden Corona-Verordnungen wird das beliebte Einkaufsevent kurz vor dem Start in die Adventszeit entsprechend angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitglieder des Gewerbevereins wollen aber den Widrigkeiten durch die Pandemie zum Trotz das Candlelight-Shopping „light“ von 17 bis 21 Uhr für die Kunden anbieten.

An diesem Abend laden mehrere Händler im Ort zum Stöbern und Bummeln in einer adventlichen Stimmung ein. Die Kunden erhalten in den teilnehmenden Geschäften zudem ein kleines vorweihnachtliches Präsent überreicht.

Gleichzeitig startet mit dem Candlelight-Shopping die beliebte Sterneaktion des Gewerbevereins. Ab Donnerstag, 25. November, können die Kunden in allen teilnehmenden Geschäften die Glückssterne als Lose für jeweils 1 Euro erwerben. Auf diesem Stern trägt der Käufer dann seinen Namen, seine Adresse und Telefonnummer ein, damit die Gewinner möglichst schnell benachrichtigt werden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der so ausgefüllte Stern kommt im Geschäft in eine Sammelbox und nach Weihnachten wandern alle Sterne in eine große Lostrommel, aus der im Januar die Gewinner der Aktion gezogen werden. Die können sich über Einkaufsgutscheine freuen, die unterschiedlich großen Summen der Gewinne werden jeweils gestückelt in 25-Euro-Gutscheine. Die Gutscheine können in allen teilnehmenden Geschäften der Gemeinde eingelöst werden.

Es locken viele Gewinne

Und das Praktische, das der Gewerbeverein besonders hervorhebt, ist, dass auch bei größeren Gewinnen die Beträge durch die 25-Euro-Stückelung problemlos auch auf verschiedene Geschäfte verteilt werden kann. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Glückssterne, mit denen die Kunden viele Preise gewinnen können, geht komplett an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung bereits etliche bedürftige Kinder der Gemeinde unterstützen können. Man kann übrigens so viele Sterne kaufen, wie man möchte – das erhöht die Gewinnchancen und hilft den Kindern im Ort noch deutlich mehr.

Auch mit dieser Benefizaktion setzen die Mitglieder des Gewerbevereins ein Zeichen, dass sie sich in der Gemeinde auch sozial engagieren möchten.

Und so soll dieser Abend trotz der Einschränkungen einmal mehr eine gelungene Einstimmung auf die Adventszeit werden, zu der die Geschäftsleute beim Gewinnspiel viel Glück wünschen. zg/ras

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3