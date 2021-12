Es zählt jeder Tropfen

Brühl. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz bittet dringend zur Blutspende. In Brühl findet die nächste am Donnerstag, 13. Januar, im Gemeindezentrum Rohrhof, Hockenheimer Straße 3, statt. Die Helfer empfangen Spender in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr.

„Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt“, betonen die Verantwortlichen des Roten Kreuz. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. Daher bittet das DRK gesunde Menschen regelmäßig zur Blutspende.

Auch nach Impfung möglich

Eine Spende ist nur mit Termin möglich. Diese können online unter www.terminreservierung.blutspende.de vereinbart werden. Ein entsprechender 3G-Nachweis ist erforderlich. Und: Nach einer Corona-Impfung kann am Folgetag Blut gespendet werden. mgw

Info: Weitere Infos gibt es unter www.blutspende.de

