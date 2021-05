Etwas mehr Normalität

Brühl. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner wurde im Rhein-Neckar-Kreis in den vergangenene fünf Tagen in Folge unterschritten, so dass der Betrieb von Bibliotheken wieder allgemein gestattet wird. Die Bücherei ist daher ab Montag, 31. Mai, wieder zu den normalen Zeiten geöffnet, wie Büchereileiter Christian Sauer in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Folgende Punkte gilt es zu beachten:

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung der AHA-Regeln ist Pflicht.

Kein tagesaktueller Corona-Test, vollständiger Impfschutz oder Genesenen-Bescheinigung erforderlich.

Maximal zehn Personen gleichzeitig in der Bücherei und bis zu drei Personen aus demselben Haushalt können gemeinsam kommen. Dazu zählen auch Kinder.

Leihfrist beachten – nur zum angegebenen Termin. Dadurch ist eine geordnete Rückgabe möglich.

Medien können einheitlich für vier Wochen ausgeliehen werden – keine automatische Verlängerung mehr. Medien per E-Mail an buecherei@ bruehl-baden.de verlängern oder telefonisch unter 06202/70 29 83.

Beim Betreten der Bibliothek werden der Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die Anzahl der Besucher (inklusive Kinder) abgefragt.

Nutzung der App „Doo war ich drin“ im Eingangsbereich zur Nachverfolgung. Dies ermöglicht eine Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle einer Covid-19-Infektion. Nach vier Wochen werden die Daten automatisch gelöscht. zg