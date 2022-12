Evangelische Kirchenchöre gestalten Adventsmusik in Brühl

Brühl/Ketsch. Die Mitglieder der evangelischen Kirchenchöre Brühl/ Ketsch sowie die Solisten Michael Leideritz und Peter Rudolf hatten zur „kleinen Adventsmusik“ ins evangelische Gemeindezentrum eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den ersten Teil des Abends gestaltete der Chor mit seinen Beiträgen. Schon im Foyer sang er zur Einstimmung die Kanons „Mache dich auf und werde Licht“ und „Die Wurzel Jesse blüht mit Macht“.

Dann stellten sich die Sänger und Sängerinnen hinter dem schönen Adventskranz mit seinen brennenden Kerzen im großen Saal des Gemeindezentrums auf. Doch bevor sie ihre Stimmen noch einmal erklingen ließen, sorgten das Orgelspiel „Nun komm der Heiden Heiland“ durch Peter Rudolf und die Begrüßung durch Chorleiter Michael Leideritz für eine stimmungsvolle Überleitung.

Weihnachtliche Lieder

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelischer Bläserkreis Brühl hört „der Engel helle Lieder“ Mehr erfahren

Eindrucksvoll stimmte schließlich der Chor die Lieder „Machet die Tore weit“, „Tauet ihr Himmel von oben herab“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“ an. Dazwischen beteiligten sich auch die Gäste der „Kleinen Adventsmusik“ gesanglich bei zwei weihnachtlichen Liedern.

Der zweite Teil des schönen Konzerts gehörte den beiden Solisten: Chorleiter Michael Leideritz – Lesungen und Gesang – sowie Peter Rudolf. Der Organist und Kantor an der Pauluskirche in Eppelheim spielte beim Auftritt in Brühl Orgel und Klavier. Das Publikum durfte erleben, wie wunderbar die beiden aufeinander abgestimmt waren in Gesang und Spiel.

Peter Rudolf begann am Klavier mit dem gefühlvoll dargebotenen Stück „Träumerei“ von Robert Schumann – dem Inbegriff der deutschen musikalischen Hochromantik. Dann folgte das Zusammenspiel der beiden mit „Weihnachtslieder für Gesang und Klavier“ von Peter Cornelius. Es erklangen die Sätze „Christbaum“, „Die Hirten“, „Die Könige“, „Simeon“, „Christus der Kinderfreund“ und „Christkind“.

Besinnliche Worte

Chorleiter Michael Leideritz übernahm bei diesen Werken den Gesangspart mit seiner kräftigen Baritonstimme und Peter Rudolf, hervorragend spielend, die Klavierbegleitung.

Zwischen den einzelnen Musikbeiträgen las Leideritz mit seiner sonoren Stimme weihnachtliche Texte vor, die noch einmal für besondere Stimmung sorgten.

Rudolf spielte zum Abschluss am Klavier „Lied ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und an der Orgel das wundervolle „Es ist ein Ros entsprungen“ von Johannes Brahms.

Zusammen mit den Zuhörern genossen die Sänger schließlich noch in einem geselligen Abschluss Glühwein, Lebkuchengebäck und gute Gespräche. Ein Dankeschön richteten viele Besucher an diejenigen, die das alles so schön vorbereitet hatten.

Die Einnahmen des Konzertes spendet der Chor je zur Hälfte an „Brot für die Welt“ und an „Unicef“ für Kinder in der Ukraine. zg/ras