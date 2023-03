Fährbetrieb geht los

Brühl. Die bislang einzog vom Land Baden-Württemberg betriebene Kollerfähre, die zwischen dem rechtsrheinischen Ort und der linksrheinisch gelegenen Brühler Kollerinsel verkehrt, nimmt am Mittwoch, 15. März, unter neuer Leitung wieder den Fährbetrieb auf.

Die Fähre wurde – wie bereits die Jahre zuvor – über die Winterzeit auf einer Werft den notwendigen Wartungsarbeiten unterzogen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Fahrplan wird im Vergleich zu den Vorjahren in der Vor- und Nachsaison erweitert. Zusätzlich wird je nach Witterung an ausgewählten Tagen der Fährbetrieb in den Abendstunden verlängert. zg