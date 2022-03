Fahrer aus Kiew fährt Lkw im Promenadenweg fest

Brühl. Der 59-jährige ukrainische Fahrer eines Sattelzuges aus Kiew hatte sich am Montag gegen 20 Uhr aufgrund fehlender Ortskenntnisse im Rohrhofer Promenadenweg regelrecht festgefahren. Beim Rangieren mit seinem Sattelzug stieß das schwergewichtige Fahrzeug gegen eine Mauer mit einem Metallzaun, die nachgaben und umfielen.

Gemeinsam mit zur Hilfe kommenden Anwohnern und einer Streife des Polizeireviers Neckarau konnte der Fahrer über den Promenadenweg dann über die Hofstraße auf die Rheinauer Straße zur K 4143 hinausgeleitet werden.

So konnte er seine Fahrt mit geringem Schaden am eigenen Fahrzeug fortsetzen. An der Mauer und am Zaun entstand laut Polizei Sachschaden von rund 2000 Euro – auf ihnen bleibt der Grundstückseigentümer auch angesichts der Krisenlage in der Ukraine nicht sitzen, versichert die Polizei. Beamten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung des Ukrainers.

