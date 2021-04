Fahrerflucht - Auto beim Parken beschädigt

Brühl. Der Fahrer eines orangefarbenen Kastenwagens hat beim Parken einen Ford beschädigt und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich dieser Verkehrsunfall bereits am vergangenen Mittwoch, 14. April, zwischen 8 und 11 Uhr in der Brühler Mozartstraße, kurz vor der Einmündung zur Albert-Bassermann-Straße, ereignet. Den Sachschaden durch den Hebebühnenkorb schätzt die Polizei auf 3500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder dem Kennzeichen des Fahrzeugs geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174 42 22 melden.