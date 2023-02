Brühl. Eine besondere Predigt hat Diakon Heiko Wunderling für die Gottesdienste am Fasnachtswochenende parat. In fasnachtlicher Reimform nimmt er den Lauf der Zeit unter die Lupe. Der Vorabendgottesdienst in St. Michael findet an diesem Samstag, 18. Februar, ab 18 Uhr in dem Rohrhofer Gotteshaus statt.

