Fasnachtsverein bietet Kuchen „to go“ an

Brühl. Der Karnevalverein „Kollerkrotten“ wird wie zahllose andere Vereine in seinen Aktivitäten von den Corona-Vorgaben stark eingeschränkt. Um doch ein wenig Fasnachtsatmosphäre zu vermitteln und auch selbst zu erleben, bieten die „Kollerkrotten“ an diesem Samstag, 26. Februar, Kuchen zum Kauf an. Bei Edeka Embach im Luftschiffring werden an diesem Tag ab 10 Uhr selbst gebackene Kuchen bereitgehalten – „bis Kuchen leer“, sagt Schriftführerin Mareike Meininger.

Der Kuchenverkauf sei unter derzeit geltenden Corona-Vorschriften gestaltet. „Er kann mit nach Hause genommen werden“, schreibt der Verein in einer Ankündigung. Die Einnahmen kommen dem Verein zugute, um das geplante Sommerfest für die Mitglieder oder Ausflüge für die Vereinsjugend zu finanzieren. Die Kuchen sind Spenden von Elferräten, Gardetänzerinnen, Eltern der Kinder und Jugendlichen und weiterer Mitglieder, die gerne backen.

Närrisches Ausweichprogramm

Warum aber ein Kuchenverkauf und warum gerade am Faschingssamstag? „Weil es unter den aktuellen Regelungen möglich ist und wir die Brühler gerne für die erneut ausfallenden Veranstaltungen etwas entschädigen möchten“, erklärt Meininger.

„Und genau am Faschingssamstag würde normalerweise unsere Närrische Sitzung in der Festhalle stattfinden, daher haben wir uns für den Termin entschieden“, erklärt Meininger im Gespräch mit unserer Zeitung.