Brühl. Mehrere Mitglieder des Gewerbevereinvorstands trafen sich mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck im großen Sitzungssaal des Rathauses, um die Gewinner der vorweihnachtlichen Glückssterneaktion zu ziehen. Der Rathaussaal war als Ziehungsort ausgewählt worden, „weil dort auf jeden Fall reichlich Platz ist, um unter Wahrung sämtlicher Abstandsregeln und Hygienegebote die Ziehung korrekt durchzuführen“, betont die Vorsitzende des Gewerbevereins Bianca Mückenmüller.

Helga Fassl, Organisatorin der Glückssterneaktion, hatte den großen Karton voller ausgefüllter Lose in Sternenform, bereits im Vorfeld sorgfältig gemischt. Der Rathauschef mischte allerdings ein weiteres Mal eigenhändig die vielen Sternlose durch, dann schritt Mückenmüller zur Tat und betätigte sich neunmal als Glücksfee.

Die Sterne waren im vergangenen Dezember in 20 Geschäften des Ortes zum Preis von jeweils 1 Euro als Glückslose verkauft worden. Zu gewinnen gab es Einkaufsgutscheine für Brühler und Rohrhofer Geschäfte. Der Erlös der Aktion kommt auch einmal mehr der Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder” zugute. Diese Stiftung hilft ganz gezielt in der Gemeinde den Kindern aus finanzschwächeren Familien, bei denen andere Fördermöglichkeiten nicht greifen. Sie soll ihnen die Teilhabe ermöglichen, das Dabeisein, beispielsweise durch individuelle Zuschüsse für Klassenfahrten, für den Sportvereinsbeitrag, Eintrittskarten ins Schwimmbad oder die Schulanfänger-Ausstattung.

„Ganz besonders erfreulich ist, dass trotz der erschwerten Bedingungen durch Pandemie und zum Teil geschlossene Geschäfte dennoch fast so viele Sterne verkauft wurden wie im Jahr zuvor“, berichtete Fassl. Diesmal waren es 2416 Stück, im Vorjahr 2600. „Ein wirklich tolles Ergebnis“, wie Fassl das Engagement aller Kunden lobte, die trotz widriger Bedingungen eine so erfreuliche Bilanz ermöglicht hätten.

Neun Sternenkäufer haben nun besonderen Grund zur Freude: Gertrud Schulz, Karl-Heinz Pabst, Carmen Kanehl, Willi Klemm und Beate Schimmele gewannen Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro. Brigitte Schröder kann für 75 Euro einkaufen gehen, Ute Linke gewann den dritten Preis in Höhe von 100 Euro und F. Keller-Schuff darf sich über den zweiten Preis und Einkaufsgutscheine im Wert von 125 Euro freuen. Den Jackpot knackte Kerstin Heß, sie wurde als Hauptgewinnerin gezogen und erhält Gutscheine im Wert von 150 Euro.

Der Gewerbeverein in der Hufeisengemeinde bedauert, dass die feierliche Übergabe der Gewinne sowie die Scheckübergabe an die Stiftung noch etwas warten müsse, bis eine solche Zusammenkunft wieder möglich ist. „Aber sobald die Regeln es wieder zulassen, bei wärmeren Temperaturen gegebenenfalls im Freien, werden die Preise in einer kleinen Feierstunde überreicht“, unterstrich Mückenmüller gegenüber unserer Zeitung. Für den Vorstand dankte sie allen, die die Aktion so großzügig durch den Kauf von Sternen unterstützt haben, sowie an alle fleißigen Sternenverkäufer, „die auch in diesen schwierigen Zeiten die bedürftigen Kinder nicht vergessen haben und sich wie immer großartig einsetzten“. bh/ras