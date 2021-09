Feiern zur Einschulung

Brühl. Wenn für Kinder zum ersten Mal der Schulalltag beginnt, fängt auch ein ganz neuer Lebensabschnitt an, der traditionell mit einer bunten Schultüte zelebriert wird. Diese und den neuen Ranzen präsentieren die Kinder bei der Einschulungsfeier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Veranstaltung findet in der Jahnschule am Samstag, 18. September, statt. Für die 1b geht es um 9 Uhr in der Schutzengelkirche los und dann anschließend in der Sporthalle weiter. Für die 1a ist Einschulung ab 11 Uhr ebenfalls in den beiden Orten.

In der Schillergrundschule mit der Außenstelle in Rohrhof findet die Einschulung auch an diesem Samstag statt. Die Klasse 1a wird um 9 Uhr in der Sporthalle der Schillerschule, die Klasse 1b um 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum und die 1c um 11 Uhr in der Sporthalle eingeschult. Die Jahrgangsgemischten Klassen E und F der Rohrhofschule werden um 9 Uhr gemeinsam in Rohrhof unter freiem Himmel eingeschult. ras