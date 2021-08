Ferienspielkinder üben in Brühl Weitschuss und Raketenwurf

Brühl. Immer mehr Mädchen möchten offensichtlich Fußball spielen. Über diese Entwicklung freuten sich die Verantwortlichen des FV Brühl nach ihrem Ferienprogramm, an dem vor einigen Tagen mehr als zwei Dutzend Kinder teilgenommen haben. „Ein sehr schöner Tag beim FVB-Ferienprogramm“, bilanzierte der Verein nun zum gelungenen Angebot.

Drei Aktive der Reservemannschaft des FVB hatten sich für die Ferienspiele als Trainer zur Verfügung gestellt und ebenso viel Spaß wie die Kinder, die zunächst einige Übungsstationen durchliefen, um die Grundlagen des Fußballs zu erlernen. Dazu gehörte nicht nur das eigentliche Fußballtraining, sondern auch das Erlernen eines korrekten Einwurfs von der Seitenlinie, Weitschüsse, der „Raketenwurf“ und Torwandschießen.

An jeder der Stationen sammelten die Brühler Kinder Punkte, die später ausgewertet und mit Medaillen belohnt wurden. Zusätzlich erhielt jedes Mädchen eine Medaille für seine Teilnahme am Fußballtraining. Zwischen den Stationen wurden genügend Pausen eingelegt, in denen die Kinder mit Getränken und Obst versorgt wurden.

Was aber wäre ein Fußballangebot ohne ein richtiges Fußballspiel? Nach dem Mittagessen wurde die Gruppe daher in zwei Mannschaften eingeteilt, die gegeneinander antraten.

