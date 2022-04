Fest gemeinsam mit „Göggeln“ geplant

Brühl. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Zunftbaumaufstellung: Die „Rohrhöfer Göggel“ werden mit ihrer Zunftgruppe in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Brühl und Rohrhof das beliebte Fest am Feiertag, 1. Mai, stemmen, das teilt jetzt der Gewerbeverein mit und freut sich über die Zusammenarbeit.

Zunächst hieß es noch bei der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins, dass der Zunftbaum für den 1. Mai am Gockelbrunnen in Rohrhof zwar als Nächstes gestellt werden solle, Bewirtung und Musik allerdings derzeit nicht geplant seien. Nun dürfen sich die Brühler und Rohrhofer doch noch auf die Zunftbaumaufstellung mit Feierlichkeiten und Bewirtung freuen – ganz so, wie sie es gewohnt sind. caz

