Festhalle Brühl: Beim Brandschutz bietet sich die Gelegenheit

Brühl. Es ist eine Geschichte voller unerwarteter Hindernisse: Die Umbauarbeiten in der Festhalle haben Jochen Ungerer, Ordnungsamtsleiter und im Rathaus auch für die Kultur zuständig, hörbar Nerven gekostet. „Teilweise gab es Probleme, mit denen wir nie gerechnet hätten“, resümiert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotzdem gibt es nun einen Silberstreif am Horizont.

Doch wo lagen die Probleme eigentlich? Im Prinzip waren es zwei große Themen, die den Umbau dominiert haben: Bodenbelag und Brandschutz. Zunächst war 2020 damit begonnen worden, den Boden zu erneuern. Dabei stieß man auf Probleme, die die Belegung verzögerten: So war der Estrich unter den alten Böden deutlich zu dünn gewesen, über die Jahre hatten sich Löcher gebildet, durch die Feuchtigkeit in das Holz eingedrungen war. Darüber hinaus war das Holz durch jahrelanges Abschleifen ohnehin immer dünner geworden.

Nachdem für die Schwierigkeiten mit dem Bodenbelag eine Lösung gefunden war, tat sich jedoch eine neue Problematik auf: die Brandschutzvorgaben des Landes. „Wir hätten uns darum zwar nicht sofort kümmern müssen, da unsere Vorkehrungen noch akzeptabel waren, aber die Pandemie hat sowieso verhindert, dass wir die Halle öffnen konnten. Deswegen bot sich die Gelegenheit, es direkt anzugehen“, erklärt Ungerer.

Technik muss verlegt werden

Denn ansonsten hätte es ohnehin in naher Zukunft passieren müssen und das wollte der Kulturbeauftragte vermeiden: „Wer hätte denn Verständnis dafür gehabt, wenn wir die Festhalle in zwei Jahren wieder für ein Jahr hätten schließen müssen?“ Die Problemverursacher in diesem Fall waren die Brandschutzklappen. „Diese Klappen müssen frei zugänglich sein“, erläutert der Ordnungsamtsleiter. „Und diese Vorgabe hat für enorme Umbauarbeiten gesorgt. Wir mussten zum Beispiel die komplette Technik von der einen Bühnenseite auf die andere verlegen.“

Und das ist noch nicht alles: „Es gibt auch unter der Bühne Brandschutzklappen. Die Frage, wie man die frei zugänglich machen kann, stellt die Architekten vor ziemlich schwierige Aufgaben“, konstatiert Ungerer. Dadurch bedingen sich die Problemfelder Boden und Brandschutz nun gegenseitig: „Wir konnten die Verlegung des Parketts nicht beenden, da die Arbeiten an der Bühne noch laufen. Da müssen wir dann einen Teil des Bodens nachrüsten, wenn wir mit dem Brandschutz fertig sind.“ Durch die momentane Lage im Holzhandel sei auch die Materialbeschaffung zurzeit nicht ganz einfach.

Und dennoch gibt Jochen Ungerer eine positive Aussicht: „Ich hoffe, dass wir im August alles fertig haben. Dann könnte der Spiel- und Trainingsbetrieb im September wieder aufgenommen werden. Irgendwann können wir nicht mehr vertreten, dass die Halle dicht bleibt. Stand jetzt will ich am 18. September die erste Großveranstaltung machen.“ Geplant ist ein Auftritt des Theaters Hemshofschachtel aus Ludwigshafen. Doch die große Unbekannte für die Kulturplanung im Herbst ist nicht unbedingt der Umbau der Festhalle, sondern natürlich auch die Pandemie. „Was wir jetzt planen, ist immer unter Vorbehalt, es kann ja keiner abschätzen, wie die Regierungsvorgaben im Herbst sind.“ Jochen Ungerer hat klare Vorstellungen, was er für realistisch hält und was nicht.

„Mit der Drei-G-Regelung kann ich leben“, gibt er zu verstehen. Das würde bedeuten, dass Leute entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein müssten, um eine Veranstaltung – auch in der Festhalle – zu besuchen. „Auch Maskenpflicht fände ich noch okay. Das Problem wäre für mich Abstandsvorgaben. Ich kann viereinhalb Stunden in einem vollen Flugzeug auf die Kanaren fliegen, aber mir nicht für zwei Stunden eine Show ansehen? Da passt für mich etwas nicht.“

Zurzeit plant der Kulturverantwortliche für die gesamte Herbst- und Winterzeit. „Wir müssen ja all das aufholen, was 2020 ausgefallen ist plus das, was 2021 auch schon gebucht war“, stellt er klar. Dass sich da einiges ansammelt, wird niemanden überraschen: „Meine Planung sieht im Moment so aus: Wenn mich jemand anruft, um etwas für eine neue Veranstaltung auszumachen, dann kann ich den Herbst 2023 anbieten.“

Denn auch wenn es einiges nachzuholen gibt, sind Ressourcen natürlich begrenzt: „Man muss da auch an den Geldbeutel der Menschen denken, wir können ja nicht jeden Tag etwas veranstalten. Normalerweise soll es zwei Veranstaltungen im Monat geben, selten auch mal drei.“

Am wichtigsten wäre es für Jochen Ungerer aber natürlich, dass es überhaupt wieder etwas zu veranstalten gibt – und auch der Ort dafür bereitsteht: „Wir haben eine der schönsten Hallen in der Gegend und das wollen wir auch nutzen.“ Und so bleibt die Hoffnung auf den Herbst.